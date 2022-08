Fábio Jr se pronuncia sobre morte de idoso espancado e morto em seu show

No último sábado, Antônio Carlos morreu após ser espancado durante um show do cantor, realizado no Clube de Campo de Sorocaba edit

247 -Nesta segunda-feira (1º), Fábio Jr usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte de um idoso de 63 anos que foi espancado durante seu show em Sorocaba, em São Paulo, no último sábado (30). O cantor compartilhou uma mensagem no Instagram lamentando o ocorrido no evento e solidarizou com a família da vítima, identificada como Antônio Carlos Juliano. A reportagem é do portal Na Telinha.

"O cantor Fábio Júnior, empresários e equipe, lamentam profundamente o ocorrido no clube de campo de Sorocaba neste final de semana. O show do cantor, que aconteceu na sexta dia 29, fluiu normalmente durante a noite para uma plateia afetuosa e vibrante. Nos solidarizamos muitíssimo com as famílias envolvidas nessa fatalidade, desejando luz e paz nesse momento", escreveu nas redes sociais.

No último sábado, Antônio Carlos morreu após ser espancado durante um show do cantor, realizado no Clube de Campo de Sorocaba. Após as agressões, o idoso foi enviado para uma unidade médica, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência do caso, os oficiais constaram que o suspeito da violência foi Leandro Luiz Manrique, que também estava ferido. Ele teria dito à polícia que tinha sido empurrado pela vítima e, por isso, revidou com a agressão.

