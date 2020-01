Filho de Gugu teria registrado B.O. contra a mãe após velório do pai

O filho do apresentador teria se sentido dentro de uma armação por parte de sua mãe dias depois da leitura do testamento deixado por Gugu Liberato edit

247 - A novela da partilha do patrimînio do apresentador augusto Liberato continua. Segundo reportagem da revista Veja , João Augusto Liberato, filho mais velho de Gugu Liberato, registrou um boletim de ocorrência contra a própria mãe, Rose Miriam di Matteo, após o enterro do pai, em novembro de 2019.

Segundo a revista, o garoto se sentiu dentro de uma armação dias depois da leitura do testamento deixado por Gugu, quando supostamente teria sido levado à casa de um “amigo” da família por Rose, no mesmo dia do enterro de Gugu.

Ao chegar no local, o rapaz sentiu estar numa “cilada”, pois se tratava do advogado Nelson Wilians, responsável por representar os interesses de Rose em relação ao testamento. João, portanto, decidiu ir embora e comunicar às autoridades o ocorrido.