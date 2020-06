Flamengo e Banco de Brasília serão sócios em banco digital

Do Metrópoles - O Banco de Brasília (BRB) e o Flamengo vão se tornar sócios na gestão de um banco digital. Com a operação inédita, a instituição financeira, cujo sócio majoritário é o Governo do Distrito Federal (GDF), vai se juntar ao maior time de futebol do país para lucrar nas mais diversas transações bancárias. O BRB passará a estampar a camisa do Flamengo, na posição mais nobre: o peito.

O início da vigência do contrato é 1º de julho. O lançamento do banco digital está previsto para o dia 15 do mesmo mês. A plataforma irá oferecer contas digitais e cartões de débito e crédito pré-pago, além de investimentos, produtos previdenciários e de capitalização.

Continue lendo no Metrópoles.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.