Foi realizado em Beijing o 2º Fórum Internacional sobre Democracia

ICL

Rádio Internacional da China - Foi realizado no último dia 23 em Beijing o 2º Fórum Internacional sobre Democracia: o Valor Comum da Humanidade. O membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (CCPCCh) e ministro do Departamento de Comunicação do CCPCCh, Li Shulei, compareceu ao evento e proferiu um discurso temático.

Centenas de participantes provenientes de mais de 100 países, regiões e organizações abordaram, de maneira presencial ou online, temas como “democracia e a inovação”, “democracia e governança global”, “democracia e diversidade das civilizações” e “democracia e caminho de modernização”.

Segundo os participantes, a democracia é o valor comum de toda a humanidade, e o modo de concretizá-la é diversificado. A exportação do “modelo democrático” de um país para outros, a chamada “reforma democrática”, a separação e o confronto constituem uma violação do espírito democrático. Todos os países devem respeitar a diversidade das civilizações e o caminho de desenvolvimento dos outros, além de reforçar os intercâmbios e a aprendizagem mútua a fim de promover a Comunidade de Futuro Compartilhado para a Humanidade.

