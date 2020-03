Ator Reynaldo Gianecchini prefere não se definir; em 2019, ele revelou já ter se relacionado com outros homens edit

247 - O ator Reynaldo Gianecchini voltou a falar sobre sua sexualidade. Desta vez foi à revista Pop-se, que divulgou um trecho da entrevista com o ator no qual ele diz que prefere não se definir e negou que tenha afirmado ser gay. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

“Não assumi que sou gay”, disse à revista. “Falei que sou tudo. Que é muito amplo, que cabe tudo dentro de mim, que não me encaixo em nenhuma gaveta.” “É uma atitude política falar isso hoje em dia”, explicou. “A sociedade é muito careta. O Brasil é um país preconceituoso, racista e reprimido.”