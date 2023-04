Grupo Virgin Orbit, de Richard Branson, pede falência para procurar comprador

Apoie o 247

ICL

Reuters - A holding Virgin Orbit (VORB.O), de Richard Branson, entrou com pedido de falência na terça-feira (3), depois que a empresa de lançamento de satélites não conseguiu garantir o financiamento de longo prazo necessário para ajudá-la a se recuperar de uma falha em um foguete em janeiro.

A empresa com sede em Long Beach, Califórnia, entrou com o processo no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Delaware buscando a venda de seus ativos depois de anunciar a demissão de cerca de 85% de seus 750 funcionários na semana passada.

"Acreditamos que o processo do Capítulo 11 representa o melhor caminho a seguir para identificar e finalizar uma venda eficiente e maximizadora de valor", disse o CEO da Virgin Orbit, Dan Hart, em comunicado.

A empresa listava ativos de cerca de US$ 243 milhões e uma dívida total de US$ 153,5 milhões em 30 de setembro no processo.

A Virgin Orbit abriu o capital em 2021 por meio de um acordo de cheque em branco, arrecadando US $ 255 milhões a menos do que o esperado. Desmembrada da empresa de turismo espacial de Branson, Virgin Galactic, em 2017, a Virgin Orbit lança foguetes por baixo de um avião Boeing (BA.N) 747 modificado para colocar satélites em órbita.

A estratégia da Virgin Orbit tem sido que o lançamento de pequenos foguetes de um 747 em voo permitiria lançamentos de curto prazo de qualquer lugar.

Mas uma mudança na demanda por foguetes de lançamento maiores e viagens compartilhadas mais econômicas ao espaço no foguete Falcon 9 da SpaceX nos últimos dois anos aumentou as apostas competitivas da Virgin Orbit, disseram analistas e executivos do setor.

A sexta missão da Virgin Orbit em janeiro com seu foguete LauncherOne, o primeiro foguete lançado fora da Grã-Bretanha, não conseguiu atingir a órbita e enviou sua carga útil de satélites de inteligência dos EUA e do Reino Unido para o oceano.

A empresa se esforçou para encontrar novos financiamentos após a falha do foguete, interrompendo as operações e dispensando quase todos os seus funcionários em 15 de março para economizar dinheiro.

Financiamento do grupo

O Virgin Group de Branson, que detinha cerca de 75% da empresa de lançamento, disse que investiu mais de US$ 1 bilhão na unidade, incluindo US$ 60 milhões em empréstimos garantidos desde novembro.

O fundo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, foi o segundo maior investidor na Virgin Orbit, com uma participação de 17,9%.

A Virgin Investments, uma unidade do Virgin Group, fornecerá US$ 31,6 milhões em dinheiro novo à Virgin Orbit por meio de financiamento de devedores em posse para financiar operações enquanto procura um comprador em caso de falência, disseram as empresas.

Apesar do sucesso de seus negócios de viagens e telecomunicações, o bilionário Branson também foi associado a uma série de fracassos de negócios de alto nível em uma carreira empreendedora que remonta à década de 1970.

A Reuters informou no mês passado que Matthew Brown, com sede no Texas, estava em negociações para investir US$ 200 milhões na empresa. Essas negociações fracassaram, disseram fontes à Reuters na semana passada.

A Virgin Orbit tinha um valor de mercado de US$ 65 milhões com base no preço de fechamento de segunda-feira, abaixo dos mais de US$ 3 bilhões de dois anos atrás. As ações caíram 12% nas negociações de pré-mercado na terça-feira.

O pedido de falência da Virgin Orbit mostrou que seu maior credor era a Arqit Ltd, com sede em Londres, que devia quase US$ 10 milhões por serviços e como depósito de cliente. Arqit não fez nenhum comentário imediato.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.