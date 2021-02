Hacker põe base de dados de 8 milhões de brasileiros à venda por R$ 1.720

A empresa de consultoria digital HarpiaTech confirmou que os dados eram verdadeiros e explicou que as informações integravam um vazamento global de 990 milhões de perfis do Facebook, edit

247 - Um banco com dados de 8 milhões de brasileiros — entre eles número de telefone, endereço de trabalho e residência e informações do perfil do Facebook (incluindo fotografias) — foi colocado à venda em um fórum cibercriminoso, por US$ 320 (cerca de R$ 1.720, na cotação atual). A informação é do portal UOL.

A empresa de consultoria digital HarpiaTech confirmou que os dados eram verdadeiros e explicou que as informações integravam um vazamento global de 990 milhões de perfis do Facebook, obtido por meio de falhas na rede social que permitiram a coleta de dados — como nome, telefone, sexo, estado civil, local de trabalho e data da última atividade do perfil — entre 2018 e 2019.

