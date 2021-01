Homem é enrolado e amarrado em árvore com plástico filme após não pagar por tatuagem

Saullo Brenner, Metrópoles - Uma cena inusitada viralizou nas redes sociais após um homem ser amarrado em uma árvore com plástico filme. Sem camisa, o rapaz enfrentou horas do inverno congelante de Hanói, capital do Vietnã, depois que um tatuador decidiu deixá-lo no local sem camisa.

Em imagens divulgadas na internet, o homem aparece completamente imóvel, colado ao tronco de uma árvore. Além disso, havia uma placa pendurada sobre seu peito com a frase: “Eu odeio pagar por tattos“.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais