Implosão no futebol: Globo apela e vai à Justiça para proibir Flamengo de transmitir jogo do Estadual

Acuada com a perda da receita do futebol em função da pandemia, a Rede Globo recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para impedir que o Flamengo transmita partidas do estadual por conta própria em suas redes sociais edit

247 - A Globo entrou na Justiça para impedir o Flamengo de Transmitir suas partidas pelao Estadual do Rio. O juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara Cível, enviou despacho ao clube para que a agremiação tome conhecimento da ação e concedeu o prazo de 24 horas para o clube se pronunciar.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “entre os 12 clubes da competição, o Flamengo foi o único que não chegou a nenhum acordo com a Globo durante as negociações dos direitos para TV aberta e fechada, além do pay-per-view do torneio. No entanto, a medida provisória 984/2020 assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, na última quinta-feira (18), permite que o clube mandante tenha o direito de transmitir o duelo.”

A matéria lembra que “a próxima partida do Flamengo como mandante será contra o Boavista, na quarta-feira (1º), no Maracanã.”

O jornal ainda complementa: “após a publicação da medida provisória, o presidente do clube, Rodolfo Landim, disse em entrevista à Band que a TV Fla transmitirá o jogo contra o Boavista e que poderá negociar com qualquer concorrente da Globo.”

