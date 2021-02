Impulsionado pela Tesla, Bitcoin supera US$ 45 mil

O Bitcoin atingiu um novo máximo de US$ 48.215,82, muito em função da empresa automotiva Tesla (EUA), que anunciou investimento de US$ 1,5 bilhão na criptomoeda edit

247 - O Bitcoin ultrapassou nesta terça-feira (9) os US$ 45 mil (cerca de R$ 244 mil), muito em função da empresa automotiva Tesla (EUA), que anunciou investimento de US$ 1,5 bilhão na criptomoeda. A instituição americana planeja usá-la como meio de pagamento. A informação foi publicada pela Agência France Presse.

Por volta das 4h desta terça, o Bitcoin atingiu um novo máximo de US$ 48.215,82, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Pelas 10h, o estava sendo negociado a US$ 45.445,27.

"Elon Musk deu ao Bitcoin o maior apoio na história das criptomoedas", disse Michael Hewson, analista da CMC Markets. Musk, o chefe da Tesla e homem mais rico do mundo.

