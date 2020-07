Influenciador Pedro Avelar chora após exposição de tuítes apontados como racistas

Entre as mensagens resgatadas, Avelar usa os termos “macaco preto”, “duende preto”, “macaca” e “bunda preta” edit

Revista Fórum - O influenciador digital Pedro Avelar, que possui mais de 1 milhão de seguidores na rede social Tik Tok e mais de 600 mil no Instagram, publicou uma sequência de stories chorando após a revelação de tuítes feitos por ele em 2018, 2019 e 2020 com comentários considerados racistas.

Entre as mensagens resgatadas, Avelar usa os termos “macaco preto”, “duende preto”, “macaca” e “bunda preta”. O tuíte mais recente é de janeiro de 2020.

“Tá rolando um exposed de mim, de tuítes de 2018, 2019 e um comentário de 2020, em que eu falo com pessoas próximos e eu uso o termo macaco. É um comentário extremamente idiota, imatura, de moleque. Hoje eu sequer brincaria com isso porque sei o peso que isso tem”, disse o influenciador em vídeo publicado nos stories do Instagram.

sim pedro avelar so voce é ser humano, as pessoas que vc ofende por ser racista não são seres humanos ne? nojento. pic.twitter.com/9g34NYJMua — ana carolina (@annahyjz) July 15, 2020

Leia mais na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.