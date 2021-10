Instagram fica fora do ar nesta segunda-feira (18)

Apoie o 247

Metrópoles - O Instagram voltou a apresentar instabilidade, na tarde desta segunda-feira (18/10). Usuários da rede social que tentaram publicar no feed ou na função Stories, não conseguiram. Além disso, a versão do aplicativo no desktop não atualizava, causando transtorno para os internautas.

O site Downdetector, especialista em divulgar plataformas fora do ar, recebeu reclamações sobre a queda do Insta a partir das 16h de hoje. Por volta das 17h, o problema estava aparentemente resolvido.

