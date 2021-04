Jogadores podem aproveitar as vantagens oferecidas durante o mês de abril no site da Vegas Crest

O jogo online está conquistando cada vez mais adeptos em todo o Brasil. E, ao longo do mês de abril, o site Vegas Crest está oferecendo algumas vantagens para os apaixonados por clássicos de cassinos online, como poker, roleta, blackjack e outros títulos.

Basicamente, o site está realizando torneios de caça-níqueis e concedendo fabulosas bonificações para os seus clientes. De acordo com uma reportagem do portal iGaming Brazil: “Vegas Crest Casino Brasil anuncia promoções e torneios para o mês de abril”, o evento de caça-níqueis se sucederá sempre nas quintas e nas sextas no mês de abril. Os 30 melhores participantes terão a chance de receber ótimos prêmios em dinheiro.

Outro evento marcante de caça-níquel mobilizará os jogadores aos finais de semana. Novamente, os 30 melhores disputarão premiações em dinheiro e bônus para apostas no cassino. Sendo assim, os participantes precisarão ter a melhor vitória equalizada em cinco rodada e o vencedor levará 600 reais.

Os eventos de BlackJack também estão programados para os finais de semana. Cada campeonato terá um prêmio incrível de mil reais e abrangerá os 20 melhores jogadores com recompensas com bônus em dinheiro. Desta forma, o vencedor deve obter a melhor vitória em cinco rodadas em partidas de blackjack definidas para conquistar o grande prêmio.

E, o site Vegas Crest também elaborou uma surpresa para o público brasileiro que é notoriamente aficionado por bingos. Isso porque o Evento de Big Bingo está previsto para acontecer no dia 24 de abril. No total, serão três jogos de bingo no sistema de aquecimento com 5 mil reais em disputa e o principal Jogo de Dinheiro envolverá 50 mil reais.

Não tem como resistir a essas oportunidades, não é? O fato é que o Vegas Crest busca sempre oferecer aos seus jogadores a mais interativa e dinâmica experiência de jogo com o mais variado portfólio de produtos de cassino online. Para curtir as vantagens do mês de abril e as outras promoções da plataforma, é só se inscrever gratuitamente no site e apostar a qualquer hora!

