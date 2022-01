Jovens se politizam com influenciadores e canais nas redes, indica estudo

Jovens estão se politizando por canais alternativos como influenciadores de maquiagem e estilo de vida no Instagram e YouTube edit

247 - ​Apesar de cada vez mais alienados da política tradicional, os jovens estão se politizando por canais alternativos como influenciadores de maquiagem e estilo de vida no Instagram e YouTube, games online, canais de empreendedorismo, tiktokers, cantores gospel, gurus de investimento e rappers. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Pesquisa qualitativa realizada no Brasil, Argentina, Colômbia e México mostra que os jovens se informam sobre política por meio de canais supostamente não politizados, enquanto rejeitam a política tradicional e meios abertamente partidarizados.

O trabalho foi coordenado pela socióloga Esther Solano, professora da Unifesp, e pela cientista política Camila Rocha, autora do livro "Menos Marx, mais Mises: o liberalismo e a nova direita no Brasil",

Segundo Solano, esses jovens recebem informações políticas principalmente por meio dos comentários e opiniões nas redes sociais, o que os leva a enxergar a política como uma guerra permanente.

De acordo com o estudo, "Juventude e Democracia na América Latina", que 60 entrevistas aprofundadas com grupos de três pessoas com 16 a 24 anos, a nova geração nos quatro países têm formas alternativas de politização que passam por circuitos online pouco explorados pelas gerações anteriores.

Para os jovens bolsonaristas, porém, a mídia tradicional está contra Bolsonaro e manipula a informação para atacar o governo. Nesse caso, as lives do presidente e a esfera de influenciadores bolsonaristas são vistos como fonte de informação confiável.

