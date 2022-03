Karina Bacchi diz que perdeu o prazer de atuar após presenciar várias orgias na Globo

Apoie o 247

ICL

247 - Aposentada da carreira de atriz, após se tornar evangélica e dizer que beijos técnicos eram traição, Karina Bacchi relembrou o tempo em que trabalhava na Globo, mais especificamente as festas com diretores, em que diz ter testemunhado colegas usando drogas e participando de orgias. A reportagem é do portal Yahoo.

"Pensava: 'vou no banheiro rapidinho' e quando abria uma porta errada, dava de cara com uma mesa com droga, cocaína, um com outro, com três, com quatro", relembrou em entrevista ao YAHPodCast. "Uma festa em casa de diretor. Chegava lá, via essas coisas e falava: não é possível! Atores que estão na novela."

"Tudo aquilo foi me tirando prazer de atuar. Primeiro que eu comecei a ver esse ambiente e não me sentir à vontade. Depois eu passei a meio que julgar as personagens", continuou Karina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Por mais que seja interessante a gente fazer um personagem, viver outra história, eu comecei a colocar na balança algumas coisas do tipo: esse personagem está dando qual exemplo? Isso está saindo da minha boca, mas é tão feio, eu jamais falaria. Por que em um personagem eu vou falar?".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE