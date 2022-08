Latas à venda trancadas em caixas anti-roubo refletem pesadelo de segurança dos EUA

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Dá para imaginar que latas foram trancadas em caixas anti-roubo para serem vendidas em um mercado? E que quatro ladrões visitaram uma loja na mesma noite? Essas coisas surpreendentes aconteceram mesmo em Nova York, a maior cidade dos Estados Unidos.

Conforme uma reportagem da mídia local, casos de roubo tiveram um aumento rápido em Nova York recentemente. Alguns mercados não tiveram outra opção a não ser trancar as mercadorias para vender, incluindo latas, pastas de dentes e sabonetes.

Atualmente, a alta taxa de criminalidade está ocorrendo em muitos lugares dos EUA. Além disso, atos violentos relacionados a armas e crimes de ódio também abrangem o país.

De acordo com dados de 23 cidades estadunidenses do primeiro semestre deste ano, o número de casos de homicídios teve um aumento de 39% em comparação com o mesmo período de 2019. Outras criminalidades também tiveram um aumento de ocorrências nas principais cidades dos EUA.

As razões diretas para a situação atual residem na ocorrência da pandemia e alta inflação. A incompetência de políticos estadunidenses também agravam o sofrimento da população. Observando a longo prazo, a violência relacionada a armas, discriminação racial, disparidade entre os ricos e pobres e injustiça judicial vão resultar na alta taxa de criminalidade nos EUA.

Sendo a única super-potência do mundo, o povo dos EUA, de fato, vive com um senso de insegurança. Será que o país considera que pode superar a crise atual? E como os EUA podem agir como “polícia mundial” se não conseguem proteger nem mesmo seus próprios habitantes?

