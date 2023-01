Leandro Karnal assume relacionamento com cantor: "o amor é um dom"

"Entramos no quarto ano de vida em comum", disse o filósofo edit

247 - O filósofo Leandro Karnal, 59 anos, assumiu nesta sexta-feira (6) o casamento com o cantor Vitor Fadul, 27.

"Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, @vitorfadul", escreveu o estudioso no Instagram. "O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum".

