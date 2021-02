Lira critica Bolsonaro por liberar porte de duas armas: "errou"

Lira disse que o cidadão comum não precisa andar com duas armas, mas negou que a ampliação do porte de armas seja invasão das prerrogativas do Congresso edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não poupou Bolsonaro de crítica por liberar o porte de de duas armas para cada cidadão brasileiro.

A crítica foi feita na live do grupo Prerrogativas, transmitida pela TV 247.

Lira afirmou, no entanto, que não considera o defeto invasão das prerrogativas do Congresso.

“Dizer que o decreto invadiu as prerrogativas do Legislativo é um erro. Aprovamos a lei, permitimos que seja regulamentada por decreto. Na realidade, o presidente não criou decreto novo, ele fez uma amplitude de determinadas ações dentro do mesmo decreto. Onde errou? No backup de arma. Você não pode tratar o Brasil com porte para duas armas. O cidadão comum não precisa andar com duas armas. Se tivesse invadido prerrogativa do Legislativo, tínhamos PDL para resolver isso.”

Em entrevista à TV 247 esta semana, Lula disse que Bolsonaro parece querer transformar o Brasil em país de faroeste.

O ex-presidente afirmou que Bolsonaro quer criar milícia armada e imitar Donald Trump.

Lula disse que, quando o PT voltar o governar o Brasil, esses cidadãos terão de devolver suas armas.

