LoL Wild Rift: saiba tudo sobre o lançamento da versão mobile de League of Legends no Brasil

Finalmente a Riot Games anunciou a data de lançamento de um dos jogos mais aguardados do ano. No dia 29 de março, chegou ao Brasil o LoL Wild Rift, versão mobile de League of Legends, febre mundial no universo dos eSports. A nova versão tem como objetivo trazer ao mobile uma experiência semelhante a do game de PC, só que desta vez chegando a um público ainda mais amplo. Disponibilizado de forma gratuita, na App Store e na Google Play, o Lol Wild Rift será amplamente acessível, possibilitando a participação daqueles que não possuem um desktop.

Em setembro do ano passado, o jogo estreou em alguns países da Ásia, e em dezembro chegou a outros da Oceania, Europa e Oriente Médio. Como os jogadores desses países estão em níveis mais avançados e já puderam ganhar recompensas em eventos especiais, a Riot Games vai recompensar os jogadores do Brasil com a realização de diversos eventos que darão itens, experiência, campeões e essências azuis. Por isso vale a pena começar a jogar o mais cedo possível, para aproveitar os eventos e recuperar o tempo perdido.

Os jogadores da versão desktop de League of Legends também receberão recompensas especiais, no evento “Todos os Rifts”, de acordo com tempo e dinheiro gastos no game antigo. Entretanto, os jogadores brasileiros que utilizaram VPN para acessar Wild Rift em servidores estrangeiros terão o seu progresso completamente zerado. A Riot, porém, garantiu que devolverá a esses jogadores todos Wild Cores, moeda in-game paga com dinheiro real, mas ainda não disse quando.

O jogo vai rodar em qualquer celular?

O LoL Mobile poderá ser baixado em Android e iOS e não será preciso um celular de ponta para rodar o game. Entretanto alguns requisitos são necessários. Confira abaixo e veja se o seu celular está apto para o game:

Android: Sistema Operacional: 4.4 ou superior; Memória: 1,5 GB de RAM; Processador: Quad-core de 1,5 GHz (32 bits ou 64 bits); GPU: PowerVR GT7600

iOS: Sistema Operacional: iOS 9 ou superior; Memória: 2 GB de RAM; Processador: Duo-core de 1,8 GHz (Apple A9); GPU: PowerVR GT7600.

Pré-cadastro liberado

Para usuários de Android já é possível fazer o pré-cadastro no game, para tentar obter acesso antecipado. Se cadastrando no Google Play, você pode receber um convite para testar o jogo antes do lançamento oficial. É só acessar o link do Wild Rift na loja virtual e clicar no botão de pré-registro. No iOS ainda não foi liberada essa possibilidade.

