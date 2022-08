Lula abre canal oficial no Spotfy

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abre nesta terça-feira, 16, um novo canal de interação com a sociedade brasileira, com a estreia da conta Lula Oficial no Spotify.

Os podcasts, formato que têm ganhado atenção dos brasileiros, serão mais uma forma de eleitores ou não conhecerem a história do ex-presidente e acompanharem de perto sua agenda Brasil afora. Haverá também reportagens sobre assuntos relevantes para o país e especiais sobre o desejo do Brasil de voltar a sorrir e de acabar com a fome, o desemprego e a inflação.

Na estreia, o podcast apresenta o programa Brasil de Lula, em um episódio sobre a relação de Lula por Pernambuco, estado onde nasceu e de onde saiu aos 7 anos com a mãe e os irmãos para fugir da fome e da seca. Em viagem recente, o ex-presidente visitou Recife, Serra Talhada, Garanhuns e Caetés.

Em 20 minutos, o programa fala sobre a vida de quem mora ali, a relação das cidades com Lula e as transformações pelas quais as regiões passaram nos mandados do ex-presidente. Para acessar o canal, busque por Lula Oficial no Spotify.

Acesse o Spotify de Lula:

