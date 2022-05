Maior evento indígena urbano do Brasil acontece em junho em São Paulo

Apoie o 247

Em tempos de graves retrocessos nas políticas públicas indigenistas, emergência climática mundial e efeitos sociais catastróficos causados pelo modo de vida insustentável adotado pela sociedade brasileira, o FIUP – Festival Indígena União dos Povos aposta no fortalecimento da luta dos povos indígenas a partir da união dos povos originários, da valorização das tradições, e da escuta reflexiva dos não-indígenas.

E para promover tudo isso e discutir temas relevantes desta causa, representantes de 14 povos indígenas de dez estados brasileiros vão se reunir entre os dias 16 e 19 de junho, em Mogi das Cruzes (SP), no maior evento indígena urbano do Brasil. Além dos indigenistas, o festival conta também com a presença de pesquisadores de diversas áreas, produtores de cultura, artistas, estudiosos das medicinas sagradas e participantes em geral.

Entre as presenças confirmadas estão: a líder indígena Sônia Guajajara, a atriz Lucélia Santos, o escritor e ativista indígena Daniel Munduruku, o cineasta e líder espiritual Guarani Carlos Papá, a educadora e ativista indígena Cristine Takuá, o antropólogo Terri Vale de Aquino, o designer Pedro Franco, a influencer Cunha Poranga (TikToker 6.5 M) entre outras.

A programação terá rodas de conversas, pinturas corporais, apresentações culturais, cerimônia com medicinas naturais, gastronomia tradicional, exposição e venda de arte e literatura, entre outras ações que promovam visibilidade às causas sociais e culturais indígenas.

Quem desejar participar do FIUP pode adquirir ingresso com acesso livre para os 4 dias de festival, com hospedagem, estacionamento, alimentação (3 refeições diárias) e teste de Covid-19 incluso e obrigatório. Importante a apresentação do comprovante de vacinação.

Para saber mais sobre a programação e compra de ingressos, basta acessar o site do evento .

Apoio e patrocínio

Outra forma de colaborar é como apoiador ou patrocinador do evento. Para agentes do poder público, instituições ou empresas, os apoios podem ser feitos a partir de cotas ou a partir de recursos de logística e deslocamento das comitivas indígenas, produtos e serviços necessários para realização do evento.

As contrapartidas são diversas. Para mais informações sobre apoios e parcerias, entrar em contato com a organização do festival por telefone (11) 93955-0516 ou pelo e-mail [email protected] .

Sobre o FIUP

Em 2021 a Comitiva Rûnûã Nití, com a curadoria, fotografia e assessoria de imprensa de Nicole Allgranti, realizou a primeira edição do FIUP.

Com o desafio de uma pandemia mundial em andamento, respeitando os protocolos de saúde pública, realizando testes de Covid nos participantes e com vacina obrigatória, o grupo reuniu algumas pessoas a céu aberto para roda de conversa, venda de artesanatos, vivências indígenas e medicinas naturais da floresta.

Este ano o FIUP é realizado pela produção da Mar Produções, Comitiva Rûnûã Nití e a curadoria de Nicole Allgranti, e pretende ser maior.

A comitiva Rûnûã Nítí tem sete anos. É formada por Érica Rosendo, Xinã Yurá Yawanawá, Thiago Minato e Mariana Ribeiro.

Realiza e participa de encontros que valorizam as medicinas ancestrais indígenas em diversos territórios, formando uma rede de alianças com o propósito de expansão e valorização das culturas indígenas e práticas ancestrais cultivadas no coração das nossas florestas.

Esta relação fez com que o grupo percebesse as necessidades básicas urgentes e as demandas estruturais de aldeias e comunidades tradicionais do Brasil, abrindo um chamado para o envolvimento da sociedade civil no fortalecimento dessa rede de proteção das tradições.

Serviço

2ª Festival Indígena União dos Povos

Data: 16 a 19 de junho de 2022

Local: Acampamento Terra do Saber, Mogi das Cruzes (SP)

Ingressos aqui.

Há preços especiais para grupos.

www.fiup.com.br

