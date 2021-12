Marcelo Serrado: minha 1ª, 2ª e 3ª via é Lula

Ex-lavajatista, o ator Marcelo Serrado defendeu o voto no ex-presidente Lula (PT) em 2022. Ele se arrepende de ter apoiado o golpe de 2016 edit

247 - Ex-lavajatista, o ator Marcelo Serrado defendeu o voto no ex-presidente Lula (PT) em 2022. Ironizando aqueles que buscam uma outra “via” contra o petista, Serrado disse que sua primeira, segunda e terceira via “é Lula”.

“Minha 1, 2, 3 via é Lula! Bom domingo a todos!”, escreveu no Twitter neste domingo, 12.

Minha 1 , 2 3 via è @LulaOficial ! 🙏🥁🥁🥁 Bom domingo a todos !❤️🥊 PUBLICIDADE December 12, 2021

Serrado é mais um caso de alguém que se arrependeu de ter apoiado o golpe de 2016 e a Lava Jato. O desastre causado no País tem levado ao aumento do apoio ao ex-presidente Lula (PT), único candidato capaz de derrotar Jair Bolsonaro e a direita em 2022, segundo as últimas pesquisas.

