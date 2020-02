Marta é homenageada no 2º dia de desfiles do carnaval carioca

Considerada a melhor jogadora brasileira de todos os tempos, a atleta foi homenageada pela Inocentes de Belford Roxo no samba-enredo "Marta do Brasil – Chorar no começo para sorrir no fim" na madrugada de sábado para domingo edit

Sputnik - Na noite que dividiu o sábado (22) do domingo (23), encerrou-se o desfile da Série A no sambódromo do Rio de Janeiro.

Um dos destaques da noite foi a homenagem à jogadora de futebol da seleção brasileira, Marta. Considerada a melhor jogadora brasileira de todos os tempos, a atleta foi homenageada pela Inocentes de Belford Roxo no samba-enredo "Marta do Brasil – Chorar no começo para sorrir no fim", contando a história da jogadora.

Já a Acadêmicos do Sossego desfilou uma homenagem ao Maracatu, celebrando as raízes sagradas do ritmo pernambucano, como na comissão de frente que retratou Olokun, o senhor dos mares. Ao longo do desfile houve muitas cores e referências ao estado nordestino.

A escola de samba Unidos de Bangu trouxe a história da escravidão negra no Brasil e também a força da resistência do povo negro no país. A escola mostrou reis e rainhas que se tornaram escravos no Brasil e teve alguns problemas na avenida, mas encerrou o desfile dentro do tempo previsto.

A Acadêmicos de Santa Cruz trouxe à Sapucaí uma homenagem ao município cearense de Cariri, mostrando as lendas e mitos locais.

A Imperatriz Leopoldinense foi à Sapucaí com o samba-enredo "Só dá Lalá", em homenagem ao compositor Lartine Babo, autor de diversos hinos dos grandes clubes de futebol do Rio de Janeiro.

A capoeira foi o tema do samba-enredo "Ginga" da Unidos de Padre Miguel, que lembrou as raízes africanas da luta e sua relação com a dança.

A escola Império da Tijuca embalou seu samba com o tema da educação e sua importância. Durante o desfile, a escola também homenageou Evando dos Santos, conhecido como Carteiro Literário. O morador da Vila da Penha recolheu 55 mil livros do lixo e abriu uma biblioteca comunitária.