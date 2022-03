MBL deixa o Podemos, mas diz que apoiará Sérgio Moro

O movimento, que apoiou o golpe contra Dilma, teve divergências com o Podemos sobre o caso de Arthur do Val, mas afirmou que seguirá "apoiando a candidatura do Moro" edit

247 - O Movimento Brasil Livre (MBL), apoiador do golpe contra Dilma Rousseff em 2016, afirmou que vai continuar apoiando Sérgio Moro (Podemos) mesmo após ter decidido deixar o Podemos. "Ainda não decidimos qual será o nosso novo partido, mas nossa certeza é que seguiremos apoiando a candidatura do Moro", afirma Renan Santos, líder do MBL, de acordo com relato publicado pela coluna Painel.

Lideranças do MBL ficaram revoltadas com a posição do partido sobre o caso do deputado estadual Arthur do Val (SP), conhecido como Mamãe Falei, após a divulgação de um áudio de teor sexista do parlamentar - ele disse que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

O MBL também divergiu da cúpula do Podemos sobre a escolha de um novo candidato para disputar o Governo de São Paulo. Integrantes do movimento vinham defendendo o nome do vereador Rubinho Nunes (Podemos) e dirigentes do partido afirmaram que o acordo com o MBL não envolvia a escolha de qualquer nome para a disputa, apenas o de Mamãe Falei.

