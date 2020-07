MEC abre período de inscrições para o Sisu do 2º semestre de 2020 e divulga vagas do Prouni

247 - O Ministério da Educação (MEC) abre nesta terça-feira (7) o período de inscrição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os interessados em uma vaga nas universidades federais têm as 23h59 da próxima sexta-feira (10) para se candidatar.

A seleção do Sisu é feita online, por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de anos anteriores. O estudante não pode ter tirado zero na prova de redação.

A divulgação dos resultados ocorrerá no dia 14 de julho. A matrículas estarão abertas no dia 16 de julho e terminarão no dia 21. A manifestação para lista de espera ocorrerá de 14 a 21 deste mês.

Prouni

Nesta terça-feira (7), o MEC também divulgou as vagas do Programa Universidade Para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) e integrais em universidades privadas. O programa tem o desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a avaliação da renda familiar como dois critérios de avaliação.

A previsão é que a divulgação das vagas ocorra no dia 7 de julho. No dia 14 serão abertas as inscrições, que terminarão até as 23h59 do dia 17 de julho.

A primeira chamada será no dia 21 de julho e a segunda, no dia 4 de agosto. A lista de espera será no dia 24 de agosto.

Fies

O Programa de Financiamento Estudantil (Fies) também teve o cronograma alterado. A abertura de inscrições será em 21 de julho e o final no dia 24. O resultado sairá no dia 28 de julho.

O período de contratação de financiamento será de 28 a 30 de julho (até 23h59). A pré-seleção da lista de espera: de 28 a 31 de julho (até 23h59).

