MEC prorroga inscrição para o Prouni em um dia

247 - O MEC anunciou que vai prorrogar em mais um dia o prazo de inscrições para o Prouni que começa oficialmente nesta terça-feira, dia 28. O término para concorrer às bolsas seria na próxima sexta-feira (31), mas agora vai até sábado (1º/2).

A reportagem do jornal O Globo destaca que "o motivo foi o atraso na divulgação do resultado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), só autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na tarde desta teça. Os resultados no site do Sisu só entraram no ar mesmo agora pela noite."

A matéria ainda acrescenta que "as inscrições no Prouni e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) dependem do resultado do Sisu. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) permanece com o cronograma atual, com inscrições de 5 a 12 de fevereiro."