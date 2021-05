Melinda Gates passou a considerar divórcio com Bill Gates após saber de relação do marido com Jeffrey Epstein

Em 2019, o New York Times escreveu que "ao contrário de muitos outros, o Sr. Gates começou o relacionamento depois que o Sr. Epstein foi condenado por crimes sexuais" edit

247 - A relação de Bill Gates com Jeffrey Epstein, bilionário pedófilo que se matou na prisão em 2019, eram uma "fonte de preocupação" para Melinda Gates, afirmam fontes ouvidas pelo Wall Street Journal. Bill e Melinda anunciaram na semana passada separação após 27 anos juntos.

Em 2019, o New York Times escreveu que, no círculo de Epstein, poucos "se comparavam em prestígio e poder à [então] segunda pessoa mais rica do mundo, um luminar brilhante e intensamente privado: Bill Gates. E, ao contrário de muitos outros, o Sr. Gates começou o relacionamento depois que o Sr. Epstein foi condenado por crimes sexuais".

Segundo o Daily Beast, Melinda alertou o marido sobre o financista já em 2013. Um funcionário da Fundação Gates afirmou que a relação entre Bill e Jeffrey continuou após o aviso.

Documentos judiciais mostram que, antes da publicação do New York Times, Melinda já havia consultado uma equipe jurídica para obter o divórcio.

Um porta-voz do bilionário disse ao Daily Beast: "Eu o conheci. Eu não tinha nenhuma relação comercial ou amizade com ele".

