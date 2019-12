Militar que depôs contra brigadistas de Alter do Chão diz que suspeita foi em 'tom de brincadeira'

"Eu disse que a gente estava lá conversando entre nós e surgiu essa conversa lá no meio do pessoal: 'será que não foram esses caras que tocaram fogo aí?' E foi até em tom de brincadeira", disse militar em entrevista nesta quinta-feira (26) edit

247 - Em entrevista nesta quinta-feira (26) ao programa Cartas na Mesa, da rádio Guarany FM, de Santarém (PA), Jean Carlos Leitão, autor de um dos seis depoimentos que baseiam o indiciamento dos brigadistas voluntários de Alter do Chão (PA) pelos incêndios na região, disse que a suspeita relatada à Polícia Civil do Pará e revelada pela Folha de S.Paulo foi dita originalmente "em tom de brincadeira", informa o jornal.

"Eu disse que a gente estava lá conversando entre nós e surgiu essa conversa lá no meio do pessoal: 'será que não foram esses caras que tocaram fogo aí?'. E foi até em tom de brincadeira que todo mundo estava, num momento de descontração", disse Leitão, que é militar da reserva e membro da Ares (Associação dos Reservistas de Santarém).

"O depoimento dele, de mais três pessoas ligadas à Ares e ainda de dois caseiros são listados como de 'extrema relevância' para 'inferir que a responsabilidade da ocorrência de focos de incêndio na APA de Alter do Chão encontra esteio na atuação de integrantes da Brigada de Alter do Chão', segundo o relatório de conclusão do inquérito da Polícia Civil do Pará", conta a reportagem.