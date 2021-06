Ministro da Justiça vai enviar 20 homens da Força Nacional para auxiliar nas buscas por Lázaro, o serial killer do DF

Metrópoles - Vinte homens da Força Nacional de Segurança serão encaminhados para o Entorno do DF, onde mais de 200 policiais estão focados nas buscas por Lázaro Barbosa, 32 anos. O ministro da Justiça, Anderson Torres, ligou para o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, e ofereceu a ajuda federal. A caçada policial entrou, nesta quinta-feira (17/6), no nono dia.

As buscas desta quinta-feira estão focadas em uma área de mata fechada, em Girassol, no Residencial Itamar Nóbrega I. Um morador da região disse ter visto homem com as mesmas características de Lázaro no local. O ponto está localizado às margens da BR-070, em frente à base de operações que foi transferida para o local na manhã da quarta-feira (16/6).

