Monero ainda vale um investimento - você deve comprar XMR?

Monero (XMR) foi fundada em abril de 2014 e é uma moeda criptográfica com foco na proteção e indetectabilidade de dados.

Monero utiliza assinaturas em anel, endereços e transações confidenciais para ocultar o remetente, o destinatário e o valor da transação.

A missão da Monero é uma moeda digital com o anonimato do dinheiro. Quando você compra algo com Monero, o destinatário não precisa saber quem você é ou onde você recebeu o dinheiro. O histórico da sua transacção é completamente privado. Além do seu foco na privacidade, Monero é de código aberto.

Monero é um dos líderes de um movimento de privacidade no campo das moedas criptográficas. Este movimento é para garantir que você possa usar a moeda criptográfica como desejar sem medo de que o histórico da sua transação seja rastreado ou divulgado. A privacidade não é trivial. Mesmo para cidadãos cumpridores da lei, há muitas razões pelas quais eles devem manter certas compras pessoais ou comerciais e pagamentos privados.

O preço do Monero caiu drasticamente desde o seu antigo recorde histórico em 2017 até hoje. No entanto, Monero tem visto um forte aumento de preços desde o início do ano até hoje. Portanto, ainda pode valer a pena comprar Monero. No entanto, comprar Monero não é fácil, pois há muitos trapaceiros no mercado. Esta página oferece-lhe uma boa visão geral da compra de Monero com um tutorial de carteira, visão geral do curso e outras notícias Monero.

Protegendo a sua privacidade

Aqui estão alguns exemplos do website de Monero de porque os cidadãos comuns devem valorizar a privacidade:

Eles viajam por partes de um país com um nível médio a alto de violência. Você precisa usar algumas das suas Bitcoins para pagar por algo. Mas se cada pessoa com quem você faz negócios sabe exatamente quanto dinheiro você tem, isso é uma ameaça à sua segurança física pessoal.

Você é uma empresa que recebe um pagamento de um fornecedor. Esse fornecedor poderá ver quanto dinheiro a sua empresa tem e, portanto, adivinhar o quanto você é sensível ao preço em negociações futuras.

Você é uma pessoa física que paga por bens e serviços online. É comum que as empresas utilizem algoritmos para tentar determinar os preços mais altos aos quais podem oferecer-lhe serviços futuros. Como indivíduo, você não quer que as empresas tenham tal vantagem sobre você.

Este movimento de privacidade, e o próprio Monero, foi criado em resposta aos problemas de rastreamento de transações da Bitcoin. Com a Bitcoin, você pode ver o endereço do remetente, o endereço do destinatário e o valor de cada transação na cadeia de bloqueio disponível ao público.

Enquanto os endereços são anônimos, com um pouco de trabalho você pode rastrear as transações para entender quais endereços enviam dinheiro para onde. Finalmente, a rede de transações permite a qualquer pessoa no mundo, com um pouco de trabalho de detetive, ver quem compra o quê.

O protocolo CryptoNote

Em resposta a essas preocupações de privacidade e rastreabilidade na Bitcoin, Nicolas van Saberhagen desenvolveu o protocolo CryptoNote para tornar os endereços públicos na blockchain mais opacos e proteger os usuários da rastreabilidade. A primeira criptomoeda a implementar o novo protocolo foi a Bytecoin, em 2012.

Com o tempo, o código da Bytecoin foi ainda mais otimizado e em 2014 tornou-se cada vez mais popular como moeda de privacidade. No entanto, por várias razões, ele não obteve ampla aceitação. Um ponto de crítica, por exemplo, foi que muitas das moedas já tinham sido criadas antes do seu lançamento e distribuídas entre os envolvidos na época.

Duro de Bytecoin

Monero é um trabalho duro do Bytecoin original e usa o protocolo CryptoNote na forma do CryptoNight prova da função de hashing do trabalho para tornar a mineração por hardware de mineração especializado mais difícil. Em vez disso, o CryptoNight é ideal para CPUs normais, o que em Monero leva a uma distribuição descentralizada mais ampla da comunidade mineira.

A Monero garante o anonimato e a indetectabilidade através de uma série de três tecnologias: assinaturas em anel, endereços furtivos e transações confidenciais.