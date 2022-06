Morre Danuza Leão, escritora, jornalista e ex-modelo

Danuza foi uma das personalidades mais importantes da sociedade e da cultura carioca do século 20 edit

247 - A ex-modelo, jornalista e escritora Danuza Leão, uma das personalidades mais importantes da sociedade e da cultura carioca do século 20, morreu nesta quarta-feira (22), aos 88 anos, no Rio.

Danuza sofria de enfisema pulmonar e morreu de insuficiência respiratória, informa o G1.

O corpo será cremado no Cemitério do Caju, em data e horário a definir.

Danuza foi uma cronista célebre e polêmica. Ela lançou best-sellers como "Na sala com Danuza" e "Quase tudo", a autobiografia na qual narra uma vida intensa e marcada também por casamentos com figuras também centrais em sua época, como os jornalistas Samuel Wainer, com quem teve três filhos, Antônio Maria e Renato Machado.

