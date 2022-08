Morre o empresário José Luis Cutrale

Apoie o 247

247 - A família do empresário José Luis Cutrale, informou que ele morreu nesta quarta-feira (17), aos 75 anos, em Londres, na Inglaterra, de causas naturais. Ítalo-brasileiro, Cutrale foi fundador e presidente da gigante processadora brasileira de suco de laranja que levava o nome da família. O empresário começou a trabalhar ainda jovem com o pai no Mercado Municipal da Cantareira, em São Paulo. Em 1967, os dois fundaram a Cutrale, empresa de atuação mundial no setor de suco de laranja.

De acordo com informações publicadas nesta quarta pelo jornal O Estado de S.Paulo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo lamentou o falecimento de Cutrale. Segundo o comunicado, o empresário fez da empresa que ajudou a fundar "referência no mercado mundial de suco de laranja".

A Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) afirmou que o empresário "ajudou a construir o setor do suco de laranja e torná-lo uma referência internacional de competência e comprometimento".

"Seu legado certamente vai muito além de sua passagem entre nós e ainda vai reverberar por muitas décadas, seja na continuidade de seu trabalho por meio de seus filhos, seja nas lições que nos deixa", disse a CitrusBR.

