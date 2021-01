MP apura caso de enfermeira que publicou video sem máscara e zombando da CoronaVac

247 - O Ministério Publico do Espirito Santo (MPES) anunciou que vai acompanhar as investigações do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, no Espírito Santo, e do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES) sobre a enfermeira Nathana Ceschim, que publicou vídeos em suas redes sociais sem máscara e zombando das vacinas contra a Covid-19.

Nas publicações, que viralizaram nas redes, Ceschim diz em tom desdenhado: “Tomei (a vacina) por conta que eu quero viajar, não para me sentir mais segura. Porque uma vacina que dá 50% de segurança para mim não é uma vacina. Tomei foi água”.

Agora, o processo administrativo do MPES promete apurar a conduta da funcionária, que já foi rechaçada pelas instituições e autoridades locais.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Espírito Santo, por exemplo, declarou que "lamenta o posicionamento de qualquer profissional da saúde que desacredite da ciência em prol da vida", segundo o G1.

"O Ministério Público repudia qualquer ato neste sentido, mesmo porque nós estamos em meio a uma pandemia e a vacina é uma vitória da ciência. Nós precisamos nos imunizar para que a gente possa não só resguardar a nossa vida como a vida de todas as pessoas que circulam no meio de nós", disse a promotora do caso.

