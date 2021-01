MST denuncia pulverização de agrotóxicos sobre acampados no interior do Pará

De acordo com o MST, aviões são usados para a pulverização, que estão atingido plantações e moradias em Santa Luzia do Pará, nordeste do estado edit

247 - Famílias do acampamento Quintino Lira, em Santa Luzia do Pará, nordeste do estado, denunciam a pulverização "irresponsável" que estariam provocando intoxicação. De acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), aviões são usados para a pulverização, que estão atingido plantações e moradias.

"Nossas roças, mulheres grávidas, crianças e nossos idosos são os mais afetados", afirmou um dos acampados. "Há vários relatos de dores no corpo, falta de ar, forte dor de cabeça, ardência nos olhos e enjoos ocasionados pela inalação dos agrotóxicos", complementou. A entrevista dele foi publicada pelo portal G1.

O movimento disse que a situação atinge também toda a região de comunidades vizinhas ao acampamento. "O manuseio de agrotóxicos está contaminando o meio ambiente, os alimentos e a água consumida pelos moradores da região", afirmou.

Segundo o Repórter Brasil, o governo Jair Bolsonaro fechou 2020 com aprovação de 493 novos agrotóxicos, 19 a mais que em 2019, antigo recordista.

