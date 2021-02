Mudanças residenciais e minimalismo

Como ajudar o próximo e economizar em mudanças ao mesmo tempo.



Menos é mais. A frase é batida, mas a ideia que se encerra nela continua maravilhosa. Com um estilo de vida cada vez mais dinâmico, os mais contemporâneos e cosmopolitas aprenderam e estão colocando em prática um conceito muito bacana: o minimalismo. Ele aposta numa vida totalmente contrária à acumulação de bens materiais, que acabam sendo um peso e uma responsabilidade desnecessária, para primar pelo bem-estar de uma rotina mais solta, leve, desapegada. Querendo ou não, o acúmulo de bens traz para o dia a dia um gasto de energia com cuidados e manutenções que, muitas das vezes, não trazem nenhum benefício real. Por que tantos objetos nos escravizam? Pense nisso.



E, pensando naquela hora que tanta gente acha tão complicada, que é a de fazer uma mudança residencial, ir para um apartamento menor, mais funcional, ou até mesmo para uma casa térrea com vislumbre de muitos espaços livres, aí, sim, o menos é realmente mais. Quanto menos itens você precisar separar, embalar e carregar, mais light fica esse momento. Sensação de liberdade e de não estar carregando o mundo nos ombros, preocupado com o que pode ou não quebrar, avariar, se desgastar.

Quanto mais coisas você tem para transportar de uma casa para outra, principalmente se essa casa for em outra cidade, outro estado ou até mesmo outro país, mais cara sairá a sua mudança. Então, além da sensação de libertação, vem no pacote uma baita economia. O minimalismo é útil para o bolso.



Que tal, pensando nisso tudo, doar o que não te traz mais utilidade real, apenas imaginária e de consumo desenfreado? Separe móveis, roupas, pratinhos, panelas, travesseiros, tapetes, bibelôs que não te servem mais, que só entulham os espaços de uma residência, e doe para quem não tem nada disso nem para começar a montar uma casa nova. Pratique o desapego. Não se crie necessidades que, de necessárias, não têm nada.

E como fazer as doações antes de uma mudança? O portal Mudancas.com oferece um formulário de doação para entrar em contato com organizações e instituições beneficentes. São muitas e todas elas saberão direcionar esses bens da melhor maneira possível para ajudar aqueles que realmente precisam. Será uma boa ação de mão dupla, trazendo um grande benefício também para quem está doando.

Além disto no portal estão cadastradas várias empresas de mudanças que irão lhe fornecer cotações para as suas necessidades.

