“Não tem como partir para agressão para que isolamento aconteça”, diz governador do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), disse que tem atuado junto às policiais para conscientizar a população. "Mas não tem como partir para cima das pessoas, não tem como partir para agressão para que isso (isolamento social), efetivamente, aconteça" edit

247 - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), reconhece que o isolamento social é hoje a única forma de frear o avanço do coronavírus, mas ainda não implementou o lockdown. O chefe do Executivo disse que tem atuado junto a policiais para conscientizar a população.

"Mas não tem como partir para cima das pessoas, não tem como partir para agressão para que isso (isolamento social), efetivamente, aconteça. O nosso povo já está muito sofrido com essa pandemia", disse à Coluna do Estadão.

O estado tem quase 13 mil infectados e mais de 1000 mortes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.