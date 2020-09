Neymar assina contrato com Puma

No comunicado, a companhia afirma que Neymar é um dos atletas de maior sucesso da sua geração e que também será um embaixador da marca fora de campo edit

(Reuters) - A fabricante de material esportivo Puma assinou contrato de longo prazo com o jogador do Paris Saint Germain e da seleção brasileira Neymar, que passará a usar chuteiras da marca após ele encerrar o contrato que tinha com a Nike.

No comunicado, a companhia afirma que Neymar é um dos atletas de maior sucesso da sua geração e que também será um embaixador da marca fora de campo.

“Neymar Jr. ingressar em nossa família Puma é fantástico”, disse Bjørn Gulden, presidente executivo da Puma. “Ele é um dos melhores jogadores do mundo e extremamente influente para o futebol global e a cultura jovem. Estamos muito animados e ansiosos para trabalhar com ele dentro e fora do campo.”

Nas redes sociais, o jogador afirmou “The KING is Back” (O rei está de volta) e falou sobre o impacto que grandes nomes do futebol como o brasileiro Pelé e argentino Maradona tiveram em sua vida e sua decisão de seguir seus passos por meio de parcerias com a Puma.

“Cresci assistindo a vídeos de grandes lendas do futebol”, afirmou em vÍdeo referindo-se a Pelé, Cruyff, Matthäus, Eusébio e Maradona. “Estes foram os REIS do campo, os REIS do meu esporte. É exatamente isso que tenho sonhado para mim. Eu quero fazer do meio jeito. Desejo trazer de volta o legado que aqueles atletas criaram em campo.”

