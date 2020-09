Ninho do Urubu: Flamengo sabia de problemas que causaram incêndio no centro de treinamento

Correspondências internas evidenciam que o Flamengo sabia de riscos em função da precariedade das instalações elétricas do Ninho do Urubu desde 11 de maio de 2018, quase um ano antes do incêndio que tomou conta do local matando 10 jogadores da base rubro-negra edit

247 - Os problemas do alojamento do centro de treinamento do Flamengo eram conhecidos pela diretoria do clube.

Trocas de emails obtidas pelo UOL Esporte evidenciam que o Flamengo sabia de riscos em função da precariedade das instalações elétricas do Ninho do Urubu desde 11 de maio de 2018, quase um ano antes do incêndio que tomou conta do local matando 10 jogadores da base rubro-negra após um curto-circuito em um dos aparelhos de ar-condicionado do local.

As correspondências internas do clube mostravam que os problemas nos ar-condicionados não eram as únicas inconformidades no Ninho. Os reparos elétricos não foram feitos, resultando no acidente de 8 de fevereiro de 2019.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.