No Dia do Rock, Maduro comemora com foto do show dos 'Ratos de Porão'

247 - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, comemorou o Dia do Rock celebrado ao redor do mundo e, fazer uma postagem no Twitter, escreveu na legenda de uma foto de um show de rock da banda brasileira Ratos de Porão, feito em 2015, em Caracas, num festival organizado pelo presidente venezuelano.

"Eu celebro o Dia Mundial do Rock enviando uma saudação especial a todos os meus colegas e amigos que compartilham a mesma paixão que eu: rock. Quantas emoções ao lembrar o tempo de militância e rebeldia em que essa música sempre nos acompanhou. Feliz Dia!", disse

A Venezuela vive sob a gestão de Maduro desde 2013, quando assumiu por conta da doença e morte de Hugo Chávez. Em 2018 foi reeleito. No ano seguinte tomou posse para o mandato até 2025.

Celebro el Día Mundial del Rock enviando un saludo especial a todos mis compañeros y amigos que comparten esta misma pasión que yo: el Rock. Cuántas emociones al recordar aquella época de militancia y rebeldía en la que siempre nos acompañó esta música. ¡Feliz Día! pic.twitter.com/esP3xwMgUC — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 13, 2020

