Nota de 200 reais foi prevista pelos Simpsons em 2014

O lançamento da cédula de R$ 200 no Brasil foi previsto pela desenho animado Os Simpsons. No episódio 16 da 25ª temporada da série, em 2014, uma mala com notas R$ 200 é oferecida a Homer como propina, sendo que a personagem era árbitro da Copa do Mundo no Brasil edit

247 - A animação Os Simpsons acertou em mais uma previsão: a nota de 200 reais no Brasil. No episódio, Homer é um juiz de futebol ladrão que aceita uma propina aga em notas de 200 reais dentro de uma maleta.

A reportagem do Correio Braziliense destaca que “nesse mesmo episódio, os roteiristas também previram a derrota do Brasil para a Alemanha, depois que o atacante principal do time sofreu lesões. A nova cédula deverá entrar em circulação a partir do final de agosto. A estimativa é que sejam impressas 450 milhões das novas cédulas em 2020, o equivalente a R$ 90 bilhões. É a primeira vez em 18 anos que o real recebe uma nova cédula.”

A matéria lembra que “em 1995, Os Simpsons mostraram Lisa viajando até 2010 com a ajuda de uma vidente. O episódio retratou a personagem conversando com Marge por meio de uma combinação de telefone e televisão, bem com um garoto usando um relógio parecido um smartwatch. Demorou alguns anos, mas as tecnologias exibidas no episódio são realidade atualmente.”

