Para não receber publicidades dos locais que você passar ou ter mais liberdade em jogos de realidade aumentada, um GPS fake pode te ajudar. Saiba o que é e como utilizar um GPS fake!

Não é novidade que os aplicativos atuais conseguem rastrear sua localização geográfica. Mas já imaginou “disfarçar” esse mapeamento? Sabendo o que é e como utilizar um GPS fake você consegue esse feito!

Se você tem um smartphone, certamente já passou pela situação de visitar um restaurante e receber um pedido de avaliação do local pelo Google.

Isso acontece porque, ao estar conectado com o GPS do seu celular, o Google consegue descobrir exatamente onde você está, para dar sugestões diversas, de lojas à produtos.

Quem quer ter mais privacidade pode se surpreender ao descobrir que não é possível desativar o GPS do seu celular. Mas tem como utilizar um GPS fake para evitar essa “invasão”.

O que é um GPS fake?

GPS fake é um tipo de aplicativo que tem como objetivo mascarar sua localização geográfica para todos os apps que utilizam esse dado.

Na prática, é como se a sua localização para o smartphone fosse diferente da sua localização verdadeira.

Para ter essa mudança na localização virtual, você vai precisar de um software de qualidade. Nesse sentido, o Dr.Fone é uma solução bem completa.

Com o Dr.Fone, o usuário tem como alterar a localização no iPhone pelo computador, o que permite fugir de propagandas de lugares que você não quer ser visto, por exemplo.

Além disso, pessoas que gostam de jogos de realidade virtual conseguem ampliar suas possibilidades ao disfarçar a localização com um GPS fake.

Como utilizar o GPS fake Dr.Fone?

Por mais que mascarar a localização do GPS pareça ser algo complexo, todo o processo é bem simples ao optar pelo Dr.Fone.

Para começar, você precisa fazer o download e instalar o GPS Fake Dr.Fone no seu computador. Abra o programa e clique em Iniciar.

Depois de parear o dispositivo com o software, na janela que abre, você vai perceber que o Dr.Fone vai encontrar o seu ponto real no mapa. Caso isso não aconteça, você pode clicar no ícone de centralizar para ver sua localização exata.

Clique no terceiro ícone do canto superior direito, que é o modo de Teletransporte. Na sequência, identifique qual é o ponto do mundo que você quer “estar”, no GPS Fake, e clique em Ir.

Na caixa que abre na tela, você deve confirmar o ponto geográfico que deseja utilizar. Assim, seus outros aplicativos vão entender que você está em outro lugar, diferente do real.

O GPS Fake do Dr.Fone permite que você simule uma movimentação, como se você estivesse caminhando de um ponto a outro.

Essa movimentação pode ser feita de forma automática, com o próprio sistema do Dr.Fone, ou por conta própria, caso você queira “passar” em pontos específicos.

Porque você deveria usar o GPS fake

Agora que você já sabe o que é e como utilizar um GPS fake, pode estar se perguntando por que deveria contar com esse recurso. Nesse caso, existem diferentes motivações.

A primeira razão é garantir a sua privacidade. O WhatsApp, por exemplo, pode captar a sua localização e compartilhar com o Facebook, que por sua vez, apresentará publicidades focadas na região em questão.

Nesse sentido, ao disfarçar sua localização real para outro ponto específico, em pesquisas do Google as opções apresentadas serão de acordo com o ponto falso.

Isso é essencial para conhecer serviços em outra cidade, que em uma busca comum nem sempre aparecem.

Um GPS fake também é uma ótima opção para mascarar a localização de aplicativos espiões, que muitas vezes são instalados sem o consentimento do usuário do smartphone.

Se você desconfia que existe um aplicativo espião instalado no seu smartphone, e precisa fazer algo que não deve ser visto por terceiros, o GPS fake Dr.Fone pode te ajudar.

Outro bom motivo está no uso de games de realidade aumentada. Ao usar fake GPS nos jogos, no Pokémon por exemplo, você consegue ir a outros lugares do mundo e capturar os elementos que não aparecem no seu endereço.

De fato, motivos não faltam para utilizar um GPS fake. São situações diversas que, em alguns momentos, exigem uma dose extra de privacidade.

O Dr.Fone é uma das opções mais completas do mercado, quando falamos em GPS fake. Por isso, se você precisa mascarar sua localização, considere esse recurso.

Assim, você consegue ter toda a privacidade e a liberdade necessárias para se movimentar por aí!

