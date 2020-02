Olavo de Carvalho “passa bem e já foi pro quarto”

A informação é do youtuber Bernardo Küster, um dos representantes do site que o escritor mantém no Brasil edit

247 - Sem causa da internação divulgada, o escritor Olavo de Carvalho, guruo de Jair bolsonaro, passa bem e foi para o quarto, segundo informações do Twitter do youtuber Bernardo Küster, um dos representantes do site que o astrólogo mantém no Brasil.

A filha do escritor, Heloísa de Carvalho Arribas, não acreditou na internação e fez ironias. “Seria o vencimento do Green Card no segunda feira dia 17/02/2020 o motivo pelo qual o Guru Olavo de Carvalhotá com virose mais conhecida como caganeira???”, publicou.

“Não vamos esquecer que o povo que o Guru chama de analfabeto funcional e o mesmo povo que contribui com Vaquinha quando o Guru quer pagar seu tratamento hospitalar particular. USA não tem SUS!”, acrescentou.