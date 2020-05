Os cassinos mais populares do Brasil

O Brasil é um mercado crescente para jogos de cassino online. As apostas funcionam para muitos brasileiros como fortes mudanças nas suas vidas: uns utilizam para ganhar dinheiro como profissão principal enquanto outros usuários utilizam simplesmente para sair da rotina do seu trabalho.

Seja qual for o seu motivo, apostar em jogos de cassino online no Brasil é uma mina de ouro. Entenda que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e está em crescimento todos os anos. Isso significa uma oportunidade de negócios para muitas operadoras de apostas.

É por esse motivo que as promoções disponíveis das operadoras de apostas devem ser altas para captar ainda mais usuários.

As promoções em operadoras de apostas funcionam da seguinte forma: você deposita um valor, e até um montante esse valor é dobrado. A maioria das operadoras de apostas colocam 100% do bônus na sua conta se depositado até um montante específico, que varia entre os vários operadores disponíveis.

Cassinos populares no Brasil

O cassino Vera and John é um dos mais populares do Brasil, pois tem ofertas exclusivas e muito interessantes. Além dos cassinos online com depósito, existem ainda cassinos com bônus sem ser preciso depositar qualquer real neles.

No site existe ainda algo muito útil, uma dica que muitos outros sites não têm. O Vera and John disponibiliza uma área de dicas e estratégias, para que você possa ter mais lucro e evitar erros no jogo que possam surgir quando você é principiante ou quando se registra numa operadora de apostas.

Utilize as dicas do Vera and John no caça níqueis que embora alguns jogadores experientes possam saber, nem todos os jogadores principiantes sabem.

Uma das dicas importantes é que o usuário entre numa casa com “free spin” para que entenda primeiro como o jogo funcione.

Depois, considere ainda a forma de estar fazendo a aposta e o local, pois o site recomenda que você esteja num local tranquilo, não esteja pensando em outras preocupações e que evitar perturbações de outas pessoas.

Tenha ainda controle sobre você mesmo, para saber quando deve parar de apostar caso não esteja a ganhar como pensava.

A secção de jackpots oferece ainda uma lista de slots onde o prémio é maior, para que você possa utilizar a slot mais vantajosa para você.

Se você está preocupado com a segurança do seu computador ou smartphone, não tenha mais esse problema. Os links que o Vera and John disponibilizam são verificados por vírus e malware, não existindo assim qualquer preocupação para o usuário. A confiança é algo muito importante no mercado dos cassinos, pois pode simplesmente prejudicar a reputação deles. Por isso, utilizar e conferir sites seguros é uma grande prioridade de todas as empresas com slots online.

O cassino online no Brasil

Como dissemos antes, o fato do Brasil ser um país grande e em expansão ajuda muito à entrada de novos cassinos online no Brasil.

O Instituto Brasileiro Jogo Legal – IJL estimou que o negócio dos cassinos online pode valer R$ 20 bilhões (aproximadamente 4,4 bilhões de euros).

Jogar online em cassinos tem muitas vantagens, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Algumas, mas não todas, as vantagens que você pode tirar de um cassino online são:

1 – Melhores preços ou bônus

Como os cassinos online não têm encargos como ter um estabelecimento, pagar água ou eletricidade, eles podem oferecer mais margens para os consumidores de jogos de cassino online. Por isso, existem maiores promoções para os usuários de cassinos online do que quem está num cassino “real”, dentro de um estabelecimento comercial.

2 – Anonimato

Talvez você tenha vergonha de contar para alguém que está jogando online, com medo de represálias ou de ser julgado pelos outros. Dentro do cassino online, apenas você vê o que está fazendo no jogo e isso pode lhe trazer uma maior confiança na hora de apostar porque não se está sentindo intimidado por ninguém.

3 – Conforto

Jogar no conforto da sua casa, no seu sofá ou no seu computador é algo muito melhor do que estar num lugar desconhecido. O nível de ansiedade por estar num local diferente é muito maior na hora de apostar, por isso a vantagem de jogar em casa é que está confortável e calmo para fazer uma aposta e uma decisão certa.

4 – A qualquer hora, em qualquer lugar do mundo

Você pode jogar em qualquer horário e utilizar qualquer cassino online, acessando apenas com o seu computador mas se ligando a todo o mundo em poucos segundos. Será que existe mais liberdade do que isso? Dificilmente, pois é algo único que você apenas consegue com cassinos online.

Se você procura os cassinos mais populares do Brasil, então todas as dicas que demos neste texto informativo vão permitir a você aprender muito sobre este tipo de jogos, ganhando dinheiro e se divertindo ao mesmo tempo.

