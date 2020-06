Os jogos on-line favoritos

Ação, aventura, esporte, corrida, tabuleiro, eletrônico, casual, cartas, ritmo, plataforma, quebra-cabeças, trívia, FMVs, Battle Royale, cassino...Esses são apenas alguns dos jogos que podem ser encontrados on-line atualmente.

Desde o início dos jogos para computador, lá pelos anos 90, diversos jogadores começaram a passar horas diante da tela.

Em 1994, a ilha caribenha de Antígua e Barbuda recebeu reconhecimento legal das atividades de cassino, permitindo sua regulamentação. Nesse ano, foi criada a Direção Geral de Jogos, que possibilitou a concessão das primeiras licenças aos cassinos on-line.

Os jogos on-line ajudaram a indústria a se adaptar às novas tecnologias. A seleção de jogos é quase infinita. A possibilidade de comunicação com outros jogadores une socialização e jogos em um lugar só. As comunidades de jogos on-line estão mais movimentadas do que nunca e esse crescimento contribui para um ambiente virtual mais vibrante.

Jogar on-line já virou parte da cultura dos brasileiros, mais de 9.5 milhões de pessoas frequentam os cassinos online. Em se tratando de cassinos, os jogos mais procurados são os Caça-níqueis, o Blackjack, a Roleta e o Craps.

O Craps é um jogo de dados e ganha quem fizer 10.000 pontos primeiro. Na roleta, você aposta em vermelho ou preto, alto ou baixo e par ou ímpar. No Blackjack, ou famoso 21, para ganhar é preciso conseguir uma mão mais alta do que a do dealer, mas que não ultrapasse o valor total de 21. Já nos caça-níqueis vence quem acertar a combinação das figuras.

Em 2013 um jogador apostou €0,25 em um caça-níquel on-line e ganhou mais de €17.000.

Blackjack no Cinema

Protagonista no cinema e apreciado por Napoleão Bonaparte, este jogo on-line já chegou a pagar mais de €9.000 em um único prêmio.

• The Last Casino, 2004

• 60 Minutes to Winning Blackjack , 2005

• Quebrando a Banca, 2008

• A Última Cartada, 2008

• A Ressaca, 2009

• Se Beber, Não Case, 2009

Regras do Blackjack

Nesse jogo cada carta numerada de 2 a 10 tem o seu valor igual ao número da carta. Os valetes, as damas e os reis têm o valor de 10 pontos e o Ás vale 1 ponto ou 11 pontos, à escolha do jogador. Geralmente, as mesas de blackjack têm lugar para 7 jogadores.

Cada jogador recebe duas cartas, inclusive o dealer. O objetivo do jogo é fazer um blackjack com a mão de duas cartas. Um blackjack acontece quando a mão mais alta na mesa de jogo soma a quantia de 21 pontos sem ultrapassar esse valor.

Pode parecer difícil, mas não é! Aprender faz parte da diversão. Todos os jogos estão disponíveis no Casino online Portugal.

Roleta

A Roleta também um jogo de origem francesa. Possui 36 números e um 0. As apostas podem ser feitas na cor(vermelho ou preto), em números Par ou Ímpar, em uma Coluna de 12 números, número alto ou baixo.

O crupiê lança a bola na roleta. Assim que a bolinha para, o crupiê coloca marcadores no número vencedor. As apostas perdedoras são removidas primeiro, e depois as vencedoras são pagas.

As partes que separam os números e as cores são chamadas de frets, o lugar onde a bola para é conhecido como pocket, e o marcador que o crupiê usa no local vencedor é conhecido como dolly.

O Jogo do James Bond

Localizado na frente e centro, o número 17 tem maior porcentagem de aparições na Roleta, ou seja, talvez haja maiores chances de ganhar apostando nele. Também é famoso por ser um dos números favoritos do personagem James Bond, que é mostrado em algumas ocasiões visitando cassinos.

O maior prêmio em uma única rodada foi de 1.3 milhão de libras.

Caça-níqueis

O slot é a máquina símbolo dos cassinos, seja físico ou on-line. Ela oferece prêmios para quem consegue uma combinação de imagens. A primeira máquina física foi criada em 1907, e a primeira slot machine on-line em 1995.

O maior prêmio foi pago em 2003, no cassino Excalibur em Las Vegas. Mais de 42 milhões de euros.

Para jogar é simples! Assim que o jogador coloca a moeda na máquina ela gera combinações de imagens. Ganha quem tirar a sequência com imagens iguais.

Os jogos de caça-níqueis são tão famosos que existem até torneios on-line.

Regras do Craps

Uma curiosidade sobre o Craps é que o jogo se tornou muito popular entre os soldados da Segunda Guerra Mundial.

O Craps é muito simples. Os jogadores fazem apostas contra a casa. Um dos jogadores, conhecido como atirador fica responsável por rolar os dados. Os dados são jogados da esquerda para a direita. Se o resultado for 7 ou 11, aqueles que apostaram uma Linha de Passe vencem. Agora, se o resultado for 2, 3 ou 12, aqueles que fizeram uma aposta na Linha Não Passe ganham. Se o resultado for outro número, o atirador continua a jogar os dados. Se o número for, novamente, menor que 7, vence a Linha de Passe. Se o resultado dos dados for 7, ganha a Linha Não Passe.

