Pediatra é agredida por mãe de paciente por receitar remédio caro

Metrópoles - A médica pediatra Andrea Cabral foi agredida pela mãe de uma paciente no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. A mulher relatou o ocorrido em post nas redes sociais, em que mostra o rosto sangrando e as marcas que ficaram após as agressões.

O caso aconteceu na última quarta-feira (27/7), quando era comemorado o Dia do Pediatra. A médica havia atendido a paciente por volta de 10h da manhã.

Após exames, ficou constatado o quadro de pneumonia e ela, então, prescreveu antibióticos genéricos para o tratamento da criança, alertando para uma possível falta de insumos e medicamentos nas farmácias. Nesse momento, ela conta, o pai já apresentava “certa agressividade na fala”.

Mais tarde, às 18h50, a família voltou ao hospital reclamando do preço e da falta do medicamento receitado.

“Fui surpreendida dentro de meu consultório pela mãe dessa criança que havia ficado indignada com o preço e a falta de tal medicamento prescrito, alegando que eu havia receitado os medicamentos com certa maldade”, contou.

