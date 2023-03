PF reconsidera pedido da defesa de Bolsonaro e libera acesso ao inquérito das joias

Primeiro pedido foi negado; advogados terão acesso a todas as informações, depoimentos e imagens da investigação edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal (PF) decidiu conceder à defesa de Jair Bolsonaro acesso ao inquérito que investiga a entrada irregular no Brasil de um conjunto de joias sauditas não declaradas.

De acordo com reportagem da CNN, o delegado-geral da PF, Andrei Passos, confirmou que a partir de agora todas as informações do inquérito, como depoimentos e imagens da investigação que corre na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF, em São Paulo, estarão disponíveis para a defesa.

Na semana passada, a PF havia negado acesso sob o argumento de que o ex-presidente ainda não era investigado. A peça foi assinada pelo delegado da PF Adalto Machado, chefe do inquérito.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.