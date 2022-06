Polícia identifica mais cinco suspeitos de assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips

A polícia reforçou que as investigações em curso visam "esclarecer todas as circunstâncias, motivos e os envolvidos no caso" edit

BRASILIA, June 19 (Reuters) - A polícia federal brasileira disse no domingo que mais cinco suspeitos ajudaram a esconder os corpos do jornalista britânico Dom Phillips e do especialista indígena Bruno Pereira, depois de já terem detido três homens por seu assassinato na floresta amazônica.



A polícia não nomeou os novos suspeitos, acrescentando em breve comunicado que as investigações em curso visam "esclarecer todas as circunstâncias, motivos e os envolvidos no caso".



Até agora, Amarildo da Costa Oliveira, um pescador que a polícia diz ter confessado ter matado as duas vítimas, seu irmão, Oseney da Costa, e um terceiro homem, Jeferson da Silva Lima, foram presos.

Phillips, um repórter freelance que havia escrito para o Guardian e o Washington Post, estava pesquisando para um livro sobre a viagem com Pereira, ex-chefe de tribos isoladas e recentemente contatadas na agência federal de assuntos indígenas Funai.



Eles foram dados como desaparecidos em 5 de junho depois de viajarem juntos de barco pelo Vale do Javari, uma região remota na fronteira com o Peru e a Colômbia. Segundo a polícia, ambos foram baleados com munição de caça.



O choque com seu destino ecoou em todo o Brasil e em todo o mundo, destacando a reforma da agência indígena Funai sob o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com uma onda crescente de violência e incursões criminosas em terras nativas.

