STF libera venda de cerveja em estádios de futebol

247 - Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) liberaram nesta sexta-feira (6) a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol. A decisão foi unânime. O estatuto do torcedor proíbe o comércio consumo nas arenas e estádios. A Procuradoria-Geral da República (PGR) havia acionado o STF para questionar uma lei do estado do Mato Grosso, que libera a venda e o consumo de bebidas nos estádios.

No caso de Mato Grosso, o ministro do STF Alexandre de Moraes, relator do caso, justificou seu voto contra a proibição dizendo que “a ausência da comercialização de bebidas de menor teor alcoólico dentro dos estádios acaba gerando o consumo de todos os tipos de bebidas, inclusive aquelas com elevado teor alcoólico nas imediações dos eventos esportivos”.

A comercialização em Mato Grosso é permitida para bebidas não destiladas e com teor alcoólico de no máximo 14%.