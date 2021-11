Presidente da Funai se torna réu, e fundação acumula processos

Apoie o 247

247 - O presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, é réu no Pará por descumprir ordem judicial que o obrigava a continuar com a demarcação do território Munduruku. Ele está há dois anos e quatro meses no cargo.

De acordo com o jornal O Globo, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública e associações indígenas moveram mais de 40 ações para revogar portarias, rever nomeações e avançar em demarcações.

Na gestão de Xavier nenhuma nova terra foi demarcada, feito inédito desde o fim da Ditadura Militar (1964-1985). Os processos das áreas que estavam na fase final de delimitação estão parados.

