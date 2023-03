Presidente e primeiro-ministro da China parabenizam seus homólogos paquistaneses pelo Dia Nacional do país

Xi disse que está disposto a trabalhar com Alvi para fortalecer a comunicação e a colaboração estratégicas edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou no último dia 23 uma mensagem de felicitações ao presidente paquistanês, Arif Alvi, pelo Dia Nacional da República Islâmica do Paquistão.

O líder chinês disse que está disposto a trabalhar com Alvi para fortalecer a comunicação e a colaboração estratégicas, aprofundar o intercâmbio na governança, expandir as trocas e as cooperações em vários campos e acelerar a construção de uma comunidade de futuro compartilhado China-Paquistão mais próxima na nova era, para melhor beneficiar os dois povos.

No mesmo dia, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, também enviou uma mensagem de felicitações ao primeiro-ministro paquistanês, Shahbaz Sharif.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.